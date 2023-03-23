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قتل 14 شخصا بينهم 4 جنود بهجوم إرهابى قرب بلدة كايا شمالى بوركينا فاسو، حيث يزور الرئيس الانتقالى إبراهيم تراورى المنطقة، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمنى أن الهجوم استهدف وحدة عسكريين ومتطوعين يساندون الجيش فى زوركوم، على بعد حوالى عشرة كيلومترات من كايا، وأسفر عن مقتل أربعة جنود وعشرة متطوعين.

وأكد مصدر أمنى آخر ومصدر محلى وقوع الهجوم من دون أن يدليا بحصيلة.