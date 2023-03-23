قتل 14 شخصا بينهم 4 جنود بهجوم إرهابى قرب بلدة كايا شمالى بوركينا فاسو، حيث يزور الرئيس الانتقالى إبراهيم تراورى المنطقة، بحسب "روسيا اليوم".
يذكرأن، أعلن الجيش فى بوركينا فاسو، مقتل 11 جنديا و112 مسلحا خلال عملية استعادة الأراضى فى شرق وشمال البلاد من الجماعات المسلحة.
وقال الجيش ، في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، إن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا وأصابوا 4 آخرين خلال عملية لاستعادة الأراضى فى شرق وشمال البلاد، مضيفا أن العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة مستمرة في أقاليم تابوا وبولجو وكولبيلوجو الشرقية وفي عدة مناطق في الشمال.
وأضاف أن هذه العمليات أسفرت بالفعل عن خسائر فادحة في صفوف العدو واستعادة السيطرة على بعض المناطق، ولا سيما بلدة بارتياجا في شرق البلاد، حيث قتل عدد لم يحدد بعد من المدنيين نهاية فبراير على أيدي مجموعات مسلحة.
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