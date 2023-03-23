وفاة طفلة 3 سنوات بعد سقوطها فى حفرة صرف صحى بجنوب إفريقيا

كتب محمد جمال

وجدت الطفلة، لانجالام فيكى، التى تبلغ من العمر 3 سنوات، متوفاة بعد غرقها فى حفرة للصرف الصحى بمدرسة ابتدائية فى جنوب إفريقيا، بحسب "سكاى نيوز".

وفقدت الطفلة ليوم كامل قبل العثور على جثتها، فى السابع من الشهر الجارى، وقالت ولادة الطفلة إن حياة العائلة تحولت لمأساة، مضيفة أنه "لا توجد كلمات يمكن أن تصف الألم الذى أشعر به، الألم لا يطاق، لم أستطع النوم منذ أسابيع، لا توجد كلمات يمكن أن تصف شعورى".

وقالت منظمات حقوقية فى جنوب إفريقيا إنها تأمل فى أن يدفع هذا الحادث المأساوى إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على ظاهرة حفر الصرف الصحى المفتوحة.

وأوضحت المتحدثة باسم إدارة التعليم الأساسى، إيليا ملانجا، إن الشرطة ما زالت تحقق فى ملابسات وفاة لانجالام.