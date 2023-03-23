جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار لسفيرة كندا بتونس، لورين ديجير، التى قدّمت له التهاني بمناسبة نيله ثقة الرئيس التونسى قيس سعيد، وفقًا لبيان صحفى صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية.



من جانبها، أعربت سفيرة كندا عن ارتياحها للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائى، مؤكدة التزام بلادها مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية، وخاصة تلك التي تعني بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة وتسهيل الإدماج الاجتماعى للشباب.