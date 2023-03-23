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وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بالعبور الجديدة

الخميس، 23 مارس 2023 10:20 ص
وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بالعبور الجديدة وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/3/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، في تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة طبقاً للمعلن من الجهاز.
 
وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 117 يوم الأحد 26/3/2023، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الثلاثاء 28/3/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 2/4/2023، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الثلاثاء 4/4/2023، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الأحد 9/4/2023، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الثلاثاء 11/4/2023.
 
وأضاف المهندس أحمد على، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الثلاثاء 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 23/4/2023، وتخصيص يومي  الثلاثاء 2/5/2023، والأربعاء 3/5/2023.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه على الفائز بوحدات سكنية بالعمارات المذكورة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور، لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات للاستلام.
 
 

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