اليوم السابع
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وداعا أبلة فضيلة.. صوت الإذاعة المصرية الأشهر للأطفال (إنفوجراف)

الخميس، 23 مارس 2023 11:29 ص
وداعا أبلة فضيلة.. صوت الإذاعة المصرية الأشهر للأطفال (إنفوجراف) وفاة أبلة فضيلة

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رحلت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بـ"أبلة فضيلة"، وستقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الجمعة فى مسجد عثمان فى مدينة بيكرينج فى كندا.

وأعلنت ريم إبراهيم على ابنة الإذاعية الراحلة أبلة فضيلة، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "ادعوا لأمى بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة".

ابلة فضيلة
ابلة فضيلة
 
 
ولدت فضيلة توفيق فى 4 أبريل 1929
 
بدأت مشوارها الإذاعى كمذيعة ربط عام 1953
 
 "س و ج" أول برامجها الإذاعية استضافت فيه كبار الفنانين منهم أم كلثوم
 
قدمت النشرة الإخبارية بالإذاعة وتتلمذت على يد الإذاعى الكبير حسنى الحديدى
 
قدمت "أبلة فضيلة" برنامج الحكايات الشهير "غنوة وحدوتة"
 
علق صوت أبلة فضيلة فى أذهان أطفال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات بسبب أشهر برنامج للأطفال بالإذاعة المصرية فى الوطن العربى
 
ومن أشهر حكايتها للأطفال "كوب اللبن"، "بنت الفلاحة"، "الكتكوت الصغير"، "أرنب وتعلب"، "المقشة الصغيرة"
 
رحلت عن عالمنا صباح 23 مارس 2023 عن عمر ناهز 93 عاما

فضيلة توفيق

ابلة فضيلة

وفاة ابلة فضيلة

أبلة فضيلة

وفاة أبلة فضيلة



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