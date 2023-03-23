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وحدة المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد الحضور والانصراف للطلاب فى رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 04:11 م
وحدة المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد الحضور والانصراف للطلاب فى رمضان وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدارس المصرية اليابانية، علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي،  مواعيد الحضور والانصراف لطلاب المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية خلال شهر رمضان الكريم، موضحة أن موعد الحضور بالمدارس اليابانية  لمرحلة رياض الأطفال الساعة 7و45 دقيقة وموعد الانصراف الساعة الواحدة و20 دقيقة، أما المرحلة الابتدائية، موعد الحضور الساعة 7و45 وموعد الانصراف الساعة الواحدة ونصف ظهرا.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الدراسة فى شهر رمضان المبارك لاستكمال مناهج الفصل الدراسي الثانى، موضحة أن توزيع المناهج ممتد حتى نهاية أبريل المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو المقبل.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قواعد الحضور خلال شهر رمضان تنظمها المدارس حسب الفترات الدراسية وجداول الحصص، مضيفة أنه لا يوجد رفع لغياب الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.
 
 
 
 
 
 

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