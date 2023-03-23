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هيئة الدواء تكشف الدليل الإرشادى للتغذية الصحية لمريض السكر فى رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 10:58 ص
هيئة الدواء تكشف الدليل الإرشادى للتغذية الصحية لمريض السكر فى رمضان هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل الدليل الإرشادى الخاص بالتغذية الصحية طوال شهر رمضان، وقالت هيئة الدواء أنه يجب استشارة الطبيب أولا قبل الصيام، وقد يحتاج الأمر في بداية شهر رمضان لعمل تحليل سكر بشكل منتظم من أجل تعديل الجرعة حسب ما يراه الطبيب.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالآتى :-

- شرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار وحتى السحور لتجنب الجفاف أثناء الصيام.

- شرب المشروبات الخالية من السكر والكافيين أثناء ا˜فطار لتجنب الجفاف.

 - تناول أطعمة الغنية بألياف مثل الخضروات والفاكهة.

الاعتماد على نظام غذائي متنوع ومتوازن.

وتنصح هيئة الدواء المصرية مرضى السكري بضرورة قياس

مستوى السكر بالدم في الأوقات التالية :-

- الصباح

في منتصف اليوم

- قبل الإفطار

- بعد الإفطار بساعتين

- قبل السحور

أي وقت تظهر فيه أعراض ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر، أو عند الشعور بإعياء على أن يكون معدل السكر في الدم قبل الإفطار: لا يقل عن 70 ملغ/ ديسيلتر و بعد ساعتين من إفطار لا يزيد عن 180 ملغ/ ديسيلتر

وقالت هيئة الدواء أنه يفضل تقسيم وجبة ا فطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم، حيث تشمل كوب ماء، وحبات التمر، ومقبلات، والوجبة الرئيسة.

وتابعت: ابدأ وجبة ا فطار بكوب من الماء، وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم وتجنب ا‘طعمة المالحة والمخللات و تجنب ايضا الأغذية الدسمة، والغنية بالدهون، والمقالي.

واستكملت : يفضل شرب كمية كافية من المياه والابتعاد عن تناول المشروبات التي تحوي الكافيين كالمشروبات الغازية ويمكن استبدالها بالعصائر والفواكهة

ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى السكري بتجنب التمارين الشديدة، خاصة خلال الساعات الا خيرة من الصيام )قبل ميعاد الافطار لان ذلك قد يؤدي إلى زيادة خطر اصابة بنقص مستوى السكر بالدم و / أو الجفاف ويجب تشجيع مرضى السكري على الحفاظ على النشاط البدني والحفاظ على الوزن المثالي في أثناء رمضان. 


الصحة

رمضان

التغذية الصحية لمرضى السكر في رمضان



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