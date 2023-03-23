نفحات العلم والعبادة فى سماء العاصمة الإدارية.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" نفحات العلم والعبادة فى سماء العاصمة الإدارية.. الرئيس السيسى يفتتح مركز مصر الثقافى الإسلامى مع فجر أول يوم رمضان المبارك.. يوجه الشكر للعاملين.. ويؤكد: حولوا الصحراء إلى صرح معمارى حضارى.

- الرئيس السيسى يجتمع بالحكومة فى مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ويطلع على تطورات تنفيذ أولى مراحل «حياة كريمة» والاستعداد للثانية.. الرئيس: تطوير الريف هى المبادرة الأضخم فى تاريخ مصر.. ويؤكد: الانتقال للعاصمة الإدارية يجب أن يكون تطويرا حقيقيا للجهاز الإدارى اقرأ فى العدد أيضا..

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