اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 07:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نفحات العلم والعبادة فى سماء العاصمة الإدارية.. غدا باليوم السابع

الخميس، 23 مارس 2023 07:00 م
نفحات العلم والعبادة فى سماء العاصمة الإدارية.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" نفحات العلم والعبادة فى سماء العاصمة الإدارية.. الرئيس السيسى يفتتح مركز مصر الثقافى الإسلامى مع فجر أول يوم رمضان المبارك.. يوجه الشكر للعاملين.. ويؤكد: حولوا الصحراء إلى صرح معمارى حضارى.
 
اقرأ فى العدد أيضا..

- الرئيس السيسى يجتمع بالحكومة فى مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ويطلع على تطورات تنفيذ أولى مراحل «حياة كريمة» والاستعداد للثانية.. الرئيس: تطوير الريف هى المبادرة الأضخم فى تاريخ مصر.. ويؤكد: الانتقال للعاصمة الإدارية يجب أن يكون تطويرا حقيقيا للجهاز الإدارى

 

 
- أحمد فهمى لـ «اليوم السابع»:«سره الباتع» يؤكد على صعوبة تغيير الهوية المصرية مهما كان الاحتلال

- فيتوريا يبحث عن الانتصار فى أول ظهور رسمي.. منتخب مصر يواجه مالاوى اليوم بتصفيات أفريقيا

 

- «حبايبى الحلوين خلصت الحدوتة».. أبلة فضيلة.. رحلة عطاء لا تنسى من ذاكرة التاريخ
 
 
 
p
 
 

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

عبد الفتاح السيسى

اخبار السيسى

أخبار عاجلة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة