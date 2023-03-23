اليوم السابع
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الخميس، 23 مارس 2023 10:05 م
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نصائح للحفاظ على نظافة الفم فى رمضان.. قلل الحلويات وبلاش تدخين

الخميس، 23 مارس 2023 10:00 م
نصائح للحفاظ على نظافة الفم فى رمضان.. قلل الحلويات وبلاش تدخين رائحة الفم و الصيام
كتبت إيناس البنا

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قد ينزعج الكثير من رائحة الفم أثناء الصيام في نهار رمضان، والذى قد يتطلب بعض عادات العناية اليومية للحفاظ على صحة الفم، وأكثر ما يزعج الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان، رائحة الفم الكريهة التى يمكن التغلب عليها بعدة خطوات.

 

ووفقا لموقع " expresshealthcare

"، يمكن التغلب على رائحة الفم الكريهة خلال شهر رمضان باتباع الآتى:

 

١- الابتعاد عن الحلويات قدر الإمكان، حيث تقوم البكتيريا بالتغذية عليها وتحليلها والتسبب فى رائحة للفم.

 

٢- عدم اهمال شرب الماء بكميات كافيه قبل الصيام حيث يقلل من جفاف الفم.

 

٣- تناول بعض من العسل لان العسل له خصائص مضادة للبكتريا و دور فعال في مكافحة رائحة الفم ، لذا تناول معلقه صغيره من  العسل قبل ساعة واحده من السحور.

 

٤ - تجنب التدخين قدر الإمكان بعد الإفطار.

 

٥- تنظيف الاسنان بعد وجبة السحور بالمعجون والخيط الطبي و الغسول

 

 

 


رائحة الفم

الصيام

شهر رمضان



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