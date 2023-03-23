نائب رئيسة وزراء إيطاليا: إدارة أزمة المياه تتطلب استراتيجية طويلة الأمد

وكالات

شدد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني على أن إدارة المياه وأزماتها تتطلب "استراتيجية طويلة الأمد"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وجاءت تصريحات تاياني بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حيث قال إن "الماء مورد ثمين للغاية، وتتطلب إدارته استراتيجية طويلة الأجل"، مشيرًا إلى أن "هناك أزمة مياه تهدد في الوقت الحالي بإلحاق أضرار جسيمة بنظامنا الزراعي، ولكن يمكن أن يكون لها في المستقبل تداعيات أسوأ على البشرية، يجب أن نحافظ على حراستنا ونعمل الوقاية أيضًا من خلال الاستطلاع المستمر للاحتياجات المائية الوطنية".

وأكد أن حكومة بلاده تحركت في هذا الاتجاه بإنشاء غرفة تحكم، مشددًا على أنه "من الضروري جمع المياه عند هطول الأمطار لمكافحة الجفاف. يمكن أن تضمن الخزانات إمدادات المياه في فترات أزمة المياه الأكبر، وإذا لزم الأمر، تحويلها إلى محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية".

كما شدّد الوزير على أهمية الأدوات التي توفرها التكنولوجيا، موضحا أنه "يمكن استخدام الأقمار الصناعية الأوروبية لتجنب إهدار المياه واستخدامها بحكمة حيث تشتد الحاجة إليها".

وكشف أن الدبلوماسية الإيطالية "تتحرك في هذا الاتجاه، وسيعمل الحوار مع إسرائيل، الدولة الرائدة في هذا القطاع، على جعل أنظمتنا أكثر فعالية".