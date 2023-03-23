جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب زيارته لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى بحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، ومدراء المؤسسات التابعة لدار الفتوى.



وأضاف ميقاتي ان اللقاء تناول مواضيع عامة والمواضيع التي تخص المواطن اللبناني مشيرا إلى أنه يعلم ويعي الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل اللبنانيين.