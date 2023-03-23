ممدوح بطل من ذوى الهمم يحصد ميداليات دولية ويحلم بالأولمبياد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نادٍ صغير الحجم كبير القيمة فى محافظة بورسعيد اتسم لاعبوه بالبسالة وحققوا البطولات ورفعوا اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية، وكان من بينهم اللاعب ممدوح تمام، صاحب الإرادة القوية والعزيمة.

وقال ممدوح تمام، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الحرية للمعاقين، ولاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، ولاعب نادى القناة، لـ"اليوم السابع"، إنه حصل على الميدالية البرونزية فى بطولة مصر الدولية استكمالاً لمسيرة حصاد أبطال النادى للبطولات الدولية.

وأضاف "تمام" أن البطولة كانت قوية، وشارك فيها لاعبان من فرنسا واثنين من باكستان، و4 لاعبين من كازخستان والهند والسعودية، موضحاً أنه على الرغم من ذلك استطاع رفع اسم مصر وعلمها عالياً، ويستعد الآن لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد في باريس بفرنسا.

وأشار ابن محافظة بورسعيد إلى أنه حصل قبل ذلك على 4 ميداليات، ما بين ذهبية وفضية وبرونزية فى بطولتين مختلفتين دوليتين، موضحاً أنه كان حارس مرمى بنادى بورفؤاد، وتعرض لحادث سيارة تسبب له فى إعاقة وشلل بالأطراف السفلية فاتجه لممارسة لعبة تنس الطاولة وأحرز بطولات عديدة خلال فترة لعبه.

وأكد "تمام" أنه حصل مؤخراً خلال العام الماضى على ميدالية ذهبية فى الزوجى وميدالية فضية فى الفردى بالبطولة العربية للأندية للعبة تنس الطاولة البارلمبية والتى أقيمت على أرض مصر.

وأوضح أنه انطلقت بعد البطولة سالفة الذكر، بطولة مصر الدولية التى يشرف عليها الاتحاد البارليمبى، وحصل على الميدالية البرونزية فى زوجى مختلط مع اللاعبة لمياء محمود لاعبة منتخب مصر، وبرونزية أيضاً زوجى رجال مع حسان حفنى لاعب منتخب مصر.

وفى نهاية حديثه معنا، قال إنه يحلم أن يشارك فى الأولمبياد ويحصد ميدالية، ويستمر فى رفع علم مصر عالياً فى كل المحافل الدولية.



الكابتن ممدوح تمام



مراسل اليوم السابع والكابتن ممدوح تمام