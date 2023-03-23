مظاهرات واسعة فى باريس وعدد من المناطق الفرنسية احتجاجا على قانون رفع سن التقاعد

وبات المتظاهرون في فرنسا يتبعون تكتيكا جديدا في الإعراب عن رفضهم لقانون رفع سن التقاعد، في وقت تترقب العاصمة باريس تظاهرة يتوقع أن تكون مليونية.

وبحسب الشبكة فإن مجموعات من المتظاهرين دخلوا إلى محطات القطارات والمطارات بالعشرات وقاموا بقطع الطرق الرئيسية.

وتعطلت خدمات القطارات وإغلاق بعض المدارس في مدن فرنسية، في ظل تصعيد النقابات ضد قرار رفع سن التقاعد، كما قطع عمال فرنسيون غاضبون من القانون الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل ديغول بباريس، الخميس.

وتشهد أكثر من 200 مدينة فرنسية تظاهرات فى الوقت نفسه طلبت النقابات تنظيمها من الشرطة.