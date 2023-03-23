اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 11:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"مصر للطيران" توزع هدايا على المسافرين احتفالا بحلول شهر رمضان.. صور

الخميس، 23 مارس 2023 09:52 م
"مصر للطيران" توزع هدايا على المسافرين احتفالا بحلول شهر رمضان.. صور المسافرون
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع عملائها المسافرين والقادمين اليوم الخميس، علي رحلاتها الجوية بمطار القاهرة الدولي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
 
وقدم فريق عمل من مصر للطيران الهدايا وإلتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، وأعرب المسافرون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، وقدموا الشكر والتقدير للناقل الوطنى مصر للطيران على إهتمامها الدائم بعملائها.
 
وإتخذت الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة كافة الإجراءات اللازمة إستعداداً لشهر رمضان المعظم بما يتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم.
 
وإستعدت كافة الشركات التابعة للشهر الكريم وحرصت مصر للطيران على إضفاء الأجواء الرمضانية على متن طائراتها وتقديم الوجبات التى يتميز بها الشهر الكريم والتي تتزامن مع توقيت وجبتي الإفطار والسحور، كما إتخذت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع فترات ذروة التشغيل.
 
 
 
 
IMG-20230323-WA0014
 
IMG-20230323-WA0018
 
IMG-20230323-WA0028
 
IMG-20230323-WA0016
 
IMG-20230323-WA0021
 
IMG-20230323-WA0026
 
IMG-20230323-WA0013
 
IMG-20230323-WA0031
 
IMG-20230323-WA0015
 
IMG-20230323-WA0017
 
IMG-20230323-WA0027

 


مصر للطيران

شهر رمضان

المسافرون

الإفطار

السحور

الأجواء الرمضانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة