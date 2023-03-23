مصرع 2 وإصابة 6 فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوحماد الجديد تجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوحماد الجديد تجاه العاشر، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 بإصابات متنوعة.
جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.
إسعاف - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوحماد الجديد تجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
الموضوعات المتعلقة
أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل الطفلة سجودالأربعاء، 08 فبراير 2023 10:09 ص
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ مدير أمن الشرقية بذكرى عيد الشرطةالأربعاء، 25 يناير 2023 04:58 م
أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل ابنته وإصابة زوجته فى فاقوسالسبت، 21 يناير 2023 12:25 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة