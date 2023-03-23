مصرع 2 وإصابة 6 فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوحماد الجديد تجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوحماد الجديد تجاه العاشر، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 بإصابات متنوعة.



جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.