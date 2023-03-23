مصرع مسن إثر سقوطه من أعلى منزله بمدينة الدلنجات فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مسن مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى منزله بمدينة الدلنجات بالبحيرة .

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ع .ع " 64 سنة موظف بالمعاش أثر سقوطة من أعلى منزله بمدينة الدلنجات وذلك أثناء إصلاح طبق الدش الخاص ليختل توازنه ويسقط داخل غرفة مصعد العمارة السكنية .

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة .

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى عمارة أثناء عمله بمركز شبراخيت بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع مختار.ع.ع اثر اصابته اصابات بالغة بالجسم بسبب سقوطة من اعلى منزل اثناء عمله باحدى قرى مركز شبراخيت.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.