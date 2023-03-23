مصرع شخص فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة ميكروباص به أمام جراج الأتوبيس بالمجاورة 50 بمدينة العاشر من رمضان نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشخص أمام جراج الاتوبيس بالمجاورة 50 نطاق مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن مصرع شخص، جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى العاشر الجامعى، والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

فيما أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.