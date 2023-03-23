مصادر بـ"قطاع الأعمال": إعادة استخدام محالج القطن القديمة لحين تقييم الجديدة

كتب - عبد الحليم سالم

قالت مصادر بقطاع الأعمال العام ، إنه تقرر إعادة استخدام محالج القطن القديمة التى تتمتع بحالة جيدة فى حليج الأقطان مجددا، بعدما كانت تقتصر عملية الحليج على محلجى الفيوم المطور والزقازيق .

أضافت المصادر لـ" اليوم السابع" ان المحالج الجديدة تسببت فى بعض المشكلات المتعلقة بالأقطان عند غزلها ، ما ترتب عليه كثرة العيوب فى الغزول، وذلك بناء على تجارب محلية فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وشركات عالمية تم تصدير أقطان محلوجة في المحالج الجديدة.

وأشارت إلى إنه سيتم استعادة عدد من المحالج القديمة ،ودخولها الخدمة مجددا، لحين بحث أسباب العيوب الفنية فى الغزول، وتحديد آليات التعامل معها، خاصة أقطان جيزة 95 وجيزة 94 .

يشار إن الحكومة شكلت لجنة فنية لبحث مشكلات المحالج الجديدة، مع وقف إنشاء محالج جديدة لحين صدور قرارات اللجنة المشكلة .