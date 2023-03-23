مشتريات محلية تصعد بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 300 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 15432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2641 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 18169 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 6356 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2757 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4084 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، 2.75 مليون سهم، 122.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 164.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 100 ألف سهم، 639.6 ألف سهم، 248.6 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2335 سهم، 115 ألف سهم، 20 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير، عدد 50 ألف سهم، 55 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي 29.6 ألف سهم، 10149 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون القابضة، إيرادات بلغت 4.2 مليار دولار، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 200.3 مليون دولار في نهاية عام 2022، وبلغت قيمة إيرادات صافي الربح العائد للمساهمين 113.5 مليون دولار في نفس العام، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 5.3 مليار دولار.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2023/2024 بخسائر متوقعة 112 مليون جنيه، كما اعتمدت الموازنة الاستثمارية للشركة عن نفس العام بتكلفة تقدر بمبلغ 21.4 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء أسهم الشركة ليصبح 36 جنيهًا للسهم الواحد، مع مد فترة سريان عرض الشراء المقدم لينتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل المقبل.