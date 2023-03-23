اليوم السابع
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مسيحى يوزع فوانيس على المارة فى مدينة قنا احتفالا بشهر رمضان.. صور

الخميس، 23 مارس 2023 06:00 ص
مسيحى يوزع فوانيس على المارة فى مدينة قنا احتفالا بشهر رمضان.. صور شادي وأحمد يوزعان الفوانيس
قنا صابر سعيد

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وزع طالبين من طلاب كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى الفوانيس على المارة فى مدينة قنا، لنشر الفرحة على وجوه المارة استقبالًا لشهر رمضان الكريم ونشر الروحانيات، ليضرب الطالبين المثل فى التآخى بين أبناء الوطن الوحد حيث إن أحدهم مسلم والآخر مسيحى جمعتهم المحبة والأخوة وشاركا فى رسم البهجة على الوجوه بوسط مدينة قنا.
 
قال شادى إدوارد، طالب بكلية الإعلام، إن فكرة مشاركة المسلمين فى الاحتفالات والمناسبات لم تكن الأولى فى شهر رمضان، حيث شارك من قبل فى توزيع فوانيس وفى تعليق الزينة بشارعه فى مدينة نجع حمادى، وشعر بالفرحة بعد رسم البهجة على الوجوه لذلك قرر أن يشارك هذا العام فى استقبال الشهر الكريم والنزول إلى الشارع وتوزيع فوانيس على المارة من مختلف الفئات.
 
وأوضح إدوارد أنه تربطه علاقة قوية مع صديقه أحمد الذى شاركه فى توزيع الفوانيس ورحب بفكرته بالنزول إلى الشارع والتجهيز لها بشراء الفوانيس الصغيرة من مصروفهما الخاص ثم توزيعها على المارة، لافتًا إلى أن ردود الأفعال كانت إيجابية من الجميع وشعر الأهالى المتواجدين بمدينة قنا بالسعادة، كما أثنى البعض على الفكرة وما يقوم به.
 
وأشار أحمد حسن، طالب بكلية الإعلام، إلى أن الهدف من الفكرة هى المشاركة وتوصيل رسالة إننا أبناء وطن واحد يجمعنا المحبة والتآخى لا فرق بين مسلم ومسيحى مصرى فالجميع فى رباط ومحبة، مؤكدًا أن شادى يشاركه المناسبات والأعياد وهو كذلك.
أحمد-وشادي
أحمد-وشادي

توزيع-الفوانس-على-المارة
توزيع-الفوانس-على-المارة

توزيع-الفوانيس
توزيع-الفوانيس

شادي-إدوارد
شادي-إدوارد

طالب-بكلية-إعلام
طالب-بكلية-إعلام

مراسل-اليوم-السابع-مع-الطالبين
مراسل-اليوم-السابع-مع-الطالبين

 


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