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مركز المناخ: عودة الأجواء الباردة ليلا أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة

الخميس، 23 مارس 2023 12:47 م
مركز المناخ: عودة الأجواء الباردة ليلا أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس ربيعي مائل للحرارة شمالاً حار جنوباً، مع بعض مناوشات الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الدلتا ووسط سيناء ومدن القناة  .

أضاف "فهيم" أنه من المتوقع حدوث تقلبات وأمطار يومي الجمعة والسبت والتذبذب الكبير في درجات الحرارة ما بين حرارة الجمعة المرتفعة وانخفاضها المفاجئ يوم السبت، مع عودة الأجواء الباردة ليلاً أيام السبت والأحد والإثنين .

أوضح فهيم أن فترة التقلبات المناخية هى في فترة حرجة من عمر المحاصيل الحالية لذلك لابد من المتابعة لما يصدر من توصيات وتنبيهات واحتياطات و التوصية الأهم حالياً هو التوقف عن الري لكل المحاصيل بمناطق الدلتا والوجه البحرى بما فيها قمح والبطاطس وغيرها .

وينصح فهيم بالتوقف عن زراعة محاصيل العروة الصيفية أيضا في مناطق الوجه البحري "الذرة ، عباد الشمس ، السمسم ، الفول السوداني".


التقلبات المناخية

الول السودانى

الاجواء الباردة

مركز معلومات المناخ



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