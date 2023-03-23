مرطب ومكافح للشيخوخة.. فوائد استخدام "الخرشوف" في العناية بالبشرة

كتبت إيناس البنا

الخرشوف نبات مغذي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، في السنوات الأخيرة ، اكتسب الخرشوف شهرة في صناعة العناية بالبشرة بسبب فوائده العديدة للبشرة، يستخدم مستخلص الخرشوف كمكون شائع في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

فوائد استخدام الخرشوف في العناية بالبشرة وفقا لموقع " healthsite"، نعرض فيما يلى أبرز فوائد الخرشوف للبشرة وكيف يحسن منها:

1. خصائص مكافحة الشيخوخة

الخرشوف غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين هـ وحمض الفيروليك، تساعد مضادات الأكسدة هذه على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، والتي تعد مساهماً رئيسياً في الشيخوخة المبكرة . يحتوي الخرشوف أيضًا على مادة البوليفينول ، وهي مركبات نباتية تساعد على تقليل الالتهاب ومنع تكسر الكولاجين، الكولاجين هو بروتين ضروري للحفاظ على البشرة متينة ومرنة ، ويمكن أن يؤدي تكسيرها إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

2. الترطيب

يعتبر الخرشوف مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في الحفاظ على مستويات ترطيب البشرة، يعتبر الترطيب الكافي مهمًا للحصول على بشرة صحية ، ويمكن أن يساعد مستخلص الخرشوف في حبس الرطوبة ومنع الجفاف،

3. اشراق البشرة

يحتوي على فيتامين ج ، أحد مضادات الأكسدة القوية ، يمكن أن يساعد في تقليل ظهور البقع الداكنة وفرط التصبغ. يحتوي مستخلص الخرشوف أيضًا على النياسيناميد ، وهو شكل من أشكال فيتامين ب 3 الذي يساعد على تحسين ملمس البشرة ولونها. يمكن أن يقلل النياسيناميد أيضًا من الاحمرار والبقع ، مما يمنح البشرة بشرة أكثر تناسقًا.

4. مضاد للالتهابات

يحتوي الخرشوف على مركب يسمى سينارين ، والذي له خصائص مضادة للالتهابات، الالتهاب هو المساهم الرئيسي في العديد من مشاكل الجلد ، بما في ذلك حب الشباب ، والأكزيما ، والوردية، يمكن أن يساعد مستخلص الخرشوف في تقليل الالتهاب وتهدئة البشرة المتهيجة.

5. مراقبة الزيت

مستخلص الخرشوف مفيد للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، يحتوي الخرشوف على مركبات يمكن أن تساعد في تنظيم إنتاج الزيت ومنع انسداد المسام. يمكن أن يساعد مستخلص الخرشوف أيضًا في تقليل ظهور المسام المتضخمة ، مما يمنح البشرة ملمسًا أكثر نعومة.