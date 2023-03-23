اليوم السابع
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مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تستقبل الشهر الكريم بالزينة

الخميس، 23 مارس 2023 03:00 م
مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تستقبل الشهر الكريم بالزينة مركز العزيمة للتأهيل ببورفؤاد
كتب مدحت وهبة

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حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة  الصندوق على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان واستقبال شهر رمضان المبارك 2023 بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة  للصندوق بالزينة الرمضانية والفوانيس.

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالفوانيس ومدفع الإفطار من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز  العزيمة ، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل  هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزءًا أساسيًا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية. 

ويأتى ذلك ضمن استعدادات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال استقبال الأعياد والمناسبات ومنها شهر رمضان الكريم من خلال وضع المجسمات والزينة الرمضانية وتصميم الإضاءة داخل مراكز العزيمة، احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث زينت المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والحدائق بمراكز العزيمة بالزينة الرمضانية. 

استعدادات رمضان
استعدادات رمضان

 

إعداد فانوس رمضان
إعداد فانوس رمضان

 

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

فانوس رمضان
فانوس رمضان

 

مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

 

مركز العزيمة للتأهيل
مركز العزيمة للتأهيل

 

مركز العزيمة
مركز العزيمة

 


مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان

مراكز علاج مرضى الادمان

مراكز العزيمة لعلاج الادمان بشهر رمضان

شهر رمضان الكريم



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