مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشانجى الدولية للمطارات

كتب أحمد مصطفى

كشفت وزارة الطيران المدنى في بيان لها اليوم الخميس شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والسفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة شانجى الدولية للمطارات .

وذلك فى ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 نحو جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات،

وحسب البيان فقد وقع مذكرة التفاهم كل من المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى و Eugene Gan رئيس شركة شانجى السنغافورية للمطارات وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والشركة السنغافورية.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السنغافورية فى مجال المطارات العالميه حيث تعد نقطه البدايه للعديد من المشروعات الاخرى المشتركه خلال الفتره القادمه .

هذا وقد صرح الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى تقوم حالياً بتنفيذ العديد من مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدنى بالتعاون والتنسيق مع كبرى الشركات العالميه والمحليه في مختلف المجالات بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمى المطارات المصرية .

ومن جانبه رحب سفير دولة سنغافورة بهذا التعاون بين وزارة الطيران المدنى المصرية وشركة شانجى السنغافورية ، معربًا عن تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون المشترك فى القريب العاجل في مختلف المجالات خاصة التي تخدم قطاع الطيران المدنى .