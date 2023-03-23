مدعى نيويورك: ترامب ساهم فى إشاعة أنباء مضللة حول توقيفه

وكالات

قال مدعى نيويورك المكلف بالتحقيق مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن ترامب ساهم فى إشاعة أنباء مضللة حول توقيفه، وقالت المستشارة العامة فى مكتب المدعي العام فى نيويورك ليزلى ديوبك: "رسالتكم، تدخل غير مسبوق فى ملاحقة قضائية محلية جارية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتابعت: "لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعا خاطئا بشأن توقيفه فى اليوم التالي وحضكم محاموه على التدخل، لا يشكل أى من الواقعتين أساسا مشروعا لتحقيق فى الكونجرس".

وكان ترامب أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنه سيتم توجيه الاتهام إليه واعتقاله رسميا، لكن لم يتضح متى سيتم توجيه أي اتهام.

وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براج وبرج ترامب ومقر المحكمة.

ومن غير المقرر أن تجتمع هيئة المحلفين التي ستكلف التصويت على توجيه الاتهام لترامب من عدمه، اليوم الخميس، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.