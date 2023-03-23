محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام لتهنئة الموظفين بحلول شهر رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الجولة، هنأ محافظ القليوبية، الموظفين والعاملين في مختلف إدارات الديوان العام بحلول شهر رمضان المعظم سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، مطالبًا جميع الموظفين بحسن الأداء والانضباط في العمل خاصة في شهر رمضان المبارك، موصيا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدا أن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس في مستوى الخدمات ويعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.

كما أكد المحافظ، على أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء، معربا عن أمله في أن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو دفع العمل والتواصل المستمر مع المواطنين، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم الهجان التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



المحافظ يقدم التهنئة للموظفين



تقديم التهنئة للموظفين



جانب من تقديم التهنئة



جانب من جولة المحافظ



خلال الجولة



خلال جولة المحافظ



محافظ القليوبية خلال الجولة



