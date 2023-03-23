محافظ الجيزة: تجهيز فرق للطوارئ وغرف عمليات على مدار اليوم خلال شهر رمضان

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، غرفة عمليات المحافظة برفع معدلات العمل والربط مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن ومختلف أجهزة المحافظة لسرعة التنسيق للرد والتعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين، وذلك على مدار اليوم طوال شهر رمضان المبارك.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات علي الطريق العام وذلك خلال فترات قبل وبعد الإفطار الى جانب متابعة التزام الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير للشوارع المدرجة بالخطة بالجداول الزمنية المحدد للأعمال.

واطمأن محافظ الجيزة من مسئولى أجهزة المرافق على إتمام تنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة لخطوط الشبكات وتعيين خدمات وفرق عمل للتحرك فى حالات الطوارئ، مشددًا على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بضرورة توفير سيارات محملة بالمياه النقية لسد احتياجات المواطنين استعداداً لأى طارئ.

وشدد اللواء أحمد راشد على مدير مديرية الصحة بتوفير نوبتجيات للعمل بالمستشفيات والوحدات القروية على مدار الـ24 ساعة وتخصيص فرق انتقال سريع للتحرك فى حالات الطوارئ.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى المستشفيات والوحدات الصحية لتكثيف الرقابة والتأكد من انتظام العمل كل بنطاقه والتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والتموين لمتابعة الاسواق ومراقبة مايتم تداوله من سلع ومنتجات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومراجعة المطاعم لضمان التزامها بمعايير الصحة والسلامة، والمرور الدورى على معارض أهلاً رمضان ومنافذ بيع السلع للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة وتوافر مختلف السلع وصلاحيتها للاستهلاك.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بضرورة توافر مستلزمات العمل بالمجازر الحكومية بشكل دائم وعدم إلقاء مخلفات المجازر بشبكات الصرف الصحى والتخلص الأمن لها من خلال نقلها أولاً بأول للمقالب العمومية بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأكد المحافظ على مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتفعيل الدورات والمنافسات الرياضية الرمضانية والدروس والندوات والملتقيات الثقافية طوال شهر رمضان.

واطلع محافظ الجيزة، على تقرير مدير مديرية الأوقاف حول موقف عودة أنشطة الإعتكاف والتهجد بالمساجد وفق شروط وضوابط يتم اتخاذها بالتنسيق مع أئمة تلك المساجد، مؤكداً على جاهزية المساجد لاستقبال المصلين طوال شهر رمضان من خلال خطة دعوية وتثقيفية تشمل ندوات ودروس واستحداث إقامة ملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى بحضور محاضرين من جامعة الأزهر ومسئولين لمناقشة الجمهور والرد على استفساراتهم والتى من المقرر أن تتخذ من مسجد الإستقامة بميدان الجيزة مقراً رئيسياً لها.

من جانبه أكد محافظ الجيزة على أهمية الدور التوعوى والتثقيفى الذى تلعبه الملتقيات لنشر الوعي والثقافة بين المواطنين.

كما أكد مدير مديرية الأوقاف على أنه تم مراجعة اشتراطات الحماية المدنية بالمساجد وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بها، مشيراً إلى قيام المديرية وبالتنسيق مع مديرية التضامن ببدء توزيع الشنط والمساعدات لسد احتياجات المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً من السلع والخدمات طوال شهر رمضان.

كما استعرض مدير مديرية التضامن الإجتماعى جهود المديرية للتنسيق مع الجمعيات ومختلف الأجهزة بالمحافظة لتدبير احتياجات الأسر الاولى بالرعاية من المواد الغذائية وإعداد خطة التوزيع من خلال إستحداث أنظمة توزيع إلكترونى تضمن إيصال حزم الرعاية لكافة المستحقين دون استثناء.

وجاءت استعدادات منطقة الجيزة الأزهرية ومنطقة وعظ الجيزة عن طريق استحداث دروس وعظ تضم ولأول مرة واعظات سيدات متجولات لمرافقة حملات الوعظ بنطاق المحافظة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وترسيخ القيم الأخلاقية وقوافل لوعظ الشباب والجمهور بمراكز الشباب وقصور الثقافة وحتى المقاهى.