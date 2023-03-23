ماذا يفعل مرضى الإمساك خلال شهر رمضان؟

كتبت فاطمة ياسر

اضطرابات المعدة والإمساك يعد من الأمور التي يعاني منها الكثيرون خلال الصيام وشهر رمضان، والسبب هو اتباع وتناول عادات غذائية خاطئة تعرضك للإصابة بهذا الأمر.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth”، أن تناول الأطعمة الخالية من الألياف، وعدم أخذ كميات مناسبة من الماء يوميا، والإكثار من تناول الأطعمة الدسمة، وعدم ممارسة الرياضة تعد من الحيل المسببة للإصابة بالإمساك.

وقدم التقرير، أبرز وأهم الأطعمة التي ينصح بتناولها لمريض الإمساك للعلاج، وأيضا للوقاية، ومنها:

-أضف زيت الزيتون علي الأطعمة، لأن هذه النصيحة تساهم بشكل ملحوظ في تلين البراز، والحد من الإصابة بالإمساك، ولذا يمكنك إضافته علي السلطة الخضراء والفول، والجبن.

-تناول طبق السلطة الخضراء علي وجبتى السحور والإفطار، فهذه العادة الغذائية تساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، نظرا لكثرة احتواء السلطة علي الألياف، وأيضا الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، وتناولها باستمرار يساهم بشكل ملحوظ في الحد والمحافظة علي صحة الأمعاء والحد من الإصابة بأي مشاكل فيها كالإمساك.

-يمكنك تناول القراصية، فهي من أفضل أنواع الفواكه المجففة التي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا تناولها يعد بمثابة ملين طبيعي للجسم.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناولك لحفنة يوميا من المكسرات يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالإمساك، لأنها غنية بنسبة عالية من الألياف.

-يمكنك كسر الصيام بطبق من الشوربة، فهي سحر ف تسهيل حركة المعدة والأمعاء، لأنها تعوض الجسم بالسوائل المفقودة خلال ساعات الصيام، وتحد من الإصابة بالإمساك.