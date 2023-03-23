لصا السيارات فى القاهرة: سرقنا مركبتين بأسلوب الرفع على الونش

كتب سليم على

اعترف متهمان أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السيارات بأسلوب الرفع على ونش سيارات فى القاهرة، بسرقتهما سيارتان بذات الأسلوب.

وأضاف المتهمان، أنهما يتتبعا الضحية المقرر سرقة السيارة ملكه لأيام من أجل وضع خطة محكمة لسرقتها وبعد التأكد من وجود السيارة فى مكان هادئ وغياب المارة فى الطريق يقومان برفعها على ونش سيارات وبيعها لدى عميلهما سئ السمعة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط (شخصين) لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب (الرفع على ونش سيارات) ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما لدى إثنين من عملائهما "سيئ النية".