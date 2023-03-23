"كليتنا بلا تنمر".. مبادرة جديدة بكليات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على المقترح المقدم من كلية التربية الرياضية بنين بتنظيم مبادرة مجتمعية تحت عنوان "كليتنا بلا تنمر " مع تعميم فكرة المبادرة على مستوى الجامعة لتكون "جامعة بلا تنمر" لتسليط الضوء على تلك الظاهرة التى تهدد المجتمع المصرى، وتشكيل لجنة مختصة لعرض رؤيتها وتوصياتها فى هذا الشأن.

ووافق المجلس على عدد من برتوكولات التعاون بين كل من جامعة الإسكندرية ممثلة فى كلية التربية ومدرسة صلاح الدين الدولية، وبرتوكول التعاون بين كلية الزراعة سابا باشا والهيئة العامة لتحكيم وإختبارات القطن، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وإحدى مؤسسات الدعم النفسى بشأن تبادل الخبرات والدراسات فى مجال المرض النفسى.

وأحيط المجلس علماً بأنشطة عدد من كليات الجامعة والندوات المختلفة التى تتناول عدد من القضايا الهامة مثل ندوة كلية الحقوق بعنوان "مصر الدور- المستقبل"، وندوة الصحة النفسية، وتنظيم معارض اهلا رمضان لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك المعارض الزراعية والصناعية وندوات التوعية الدينية لشباب الجامعة والتطرف الفكرى ومواجهة التحرش وندوات عن مواجهة الكوارث والزلازل وورش عمل مختلفة لتطوير الحرف اليدوية.

وأحيط المجلس علماً بتنظيم كلية التربية لقافلة محو الأمية إلى قرية أول العامرية وملتقى التوظيف الثانى، وتنظيم كلية العلوم لحملة 100 مليون صحة ودورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، وغيرها من أنشطة خدمة المجتمع المختلفة لخدمة العاملين والطلاب بالجامعة.