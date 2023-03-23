كلابه هاجمت ابنة الضحية.. المؤبد لقاتل جاره بسبب رفضه تربية الكلاب بالمحلة

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى بمعاقبة المتهم" أ ش خ " بعد قيامه بقتل جاره بعدة طعنات أودت بحياته بعد قيام المجني عليه بتهديده بقتل الكلاب الخاصة به بعد هجوم كلب على طفلته أثناء تواجدها في الشارع.

البداية عندما نشبت بينهما مشادة بسبب إصرار المجني عليه على أن يبتعد المتهم بكلابه عن المنطقة السكنية فما كان من المتهم إلا أنه عاد بعد شهر من تلك المشادة إلى محل تواجد المجني ليلاً بجوار مسكنه ومعه سلاح أبيض وقام بالتعدي عليه وطعنه عدة طعنات من بينها طعنة نافذة بيسار البطن فنتج عنها نزيف دموي مضاعف بصدمة نزيفية، وتوفى بعد خضوعه للعلاج مدة 6 أيام بسبب فشل الوظائف الحيوية.

كانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة الطبيب الشرعي بناء على طلب الدفاع للوقوف على مدى اتفاق الجراحة التي أجريت للمجني عليه مع الأصول الطبيبة السليمة من عدمه وعن السبب المباشر في إحداث الوفاة ثم انتهت المحكمة إلى حكمها السابق .