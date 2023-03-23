قطار تالجو ينطلق لأول مرة لأسوان مساء اليوم من محطة مصر بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ينطلق مساء اليوم الخميس قطار تالجو إلى وجه قبلى ليصل لأول مرة أسوان بعد أن عدلت هيئة السكة الحديد امتداد مساره من الأقصر لأسوان، بدلاً من الانتهاء بمحطة الأقصر وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبى لقطارى التالجو على خط الوجه القبلى وتشغيله بالسرعات المقررة وتقليل زمن الرحلة .

وتقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو على خط القاهرة / أسوان من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 مساء اليوم الخميس ليصل أسوان الساعة 10.35 صباح غدا الجمعة، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وقوفاً بمحطات [ الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - إدفو – كوم امبو ] ، كما تقرر أن يعود من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50 وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب على أن يعمل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع طبقاً للجداول المرفقة .

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 188 – 187 – 973 – 996 – 1015 – 82 – 1012 – 185 – 141 – 88 – 1008 – 732 – 752 – 744 – 90 ] طبقاً للجداول المرفقة .

كما تقرر أن تكون أسعار التذاكر للدرجة الأولى بقطار التالجو من القاهرة إلى أسوان والعكس بـ 700 جنيه، وأسعار التذاكر للدرجة الثانية بـ 550 جنيه .

ويأتى امتداد مسير رحلات التالجو بخط القاهرة / أسوان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين حيث أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية .