فى محاكاة لمنصب وكيل "تعليم المنوفية".. طالب إعدادى: "هنزل المدارس"

فى سابقة هى الأولى من نوعها فوض محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الطالب بيشوى فليب فرج، بالصف الأول الإعدادى بمدرسة صلاح خطاب الرسمية لغات بإدارة شبين الكوم التعليمية بالقيام بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم لمدة دقيقة.

وفى لقاء أبوى، وفى لفتةٍ كريمة فوَّض الفولى، الطالب بيشوى لاتخاذ قرار مهم حال كونه مديراً للمديرية لمدة دقيقة واحدة.

فقال بيشوى إنه لن يجلس فى المكتب ولكن سينزل متابعات للمدارس، للتعرف على الواقع والعمل على سرعة حل ما يظهر من معوقات.

ثم طلب منه مدير المديرية أن يرسل مجموعة رسائل فكان مفادها" تمكين الشباب، احترام وتقدير وتوقير المعلم، شكر وتقدير لنهى حبيب مدير إدارة المدارس الرسمية للغات لسرعة الاستجابة فى عرض رغبته فى مقابلة وكيل الوزارة.