فى أول يوم رمضان.. تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لإسعاد 300 أسرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ عن تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على (300) أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بعزبة الكوم وقرية المعلم ابراهيم بمركز كفرالشيخ، لجمعية الأورمان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .



وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تلك المبادرات تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.



ووجه مدير عام جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس وأدوات وأحذية، حيث بدأ المعرض من العاشرة صباحا، وتضمن ملابس بكافة المقاسات، وأحذية، وحقائب مدرسية بالمجان، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.



موضحًا، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر السيدات الأرامل غير القادرات، و الأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.