فشل أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد ببلوغ مداره

وكالات

أُطلق أول صاروخ فضائي مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بنجاح، الأربعاء، من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، لكن "خللا" طرأ أثناء الرحلة حال دون بلوغه مداره، بحسب ما أظهر بث مباشر.

وحسب موقع الحرة "تيران 1" الذي طورته شركة "ريلاتيفيتي سبيس" (relativity space terran 1)هو صاروخ غير مأهول كان يفترض به أن يجمع بيانات وأن يثبت أن مركبة فضائية مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد يمكنها أن تتحمل العوامل القاسية شأنها في ذلك شأن المركبات الفضائية العادية.

وقالت الشركة خلال البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ إن تيران-1 فشل في بلوغ مداره بسبب خلل طرأ أثناء انفصال طبقته الثانية.

وكانت محاولتان أوليتان لإطلاق الصاروخ في الأيام الأخيرة ألغيتا في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل تقنية.

وحظيت عملية إطلاق الصاروخ باهتمام كبير، لأن نجاحها كان يمكن أن يساهم في إحداث ثورة في صناعة الصواريخ.

وأطلق على هذه المهمة اسم "حظا سعيدا، استمتع".

و85% من كتلة الصاروخ مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد. وتطمح الشركة لأن ترفع هذه النسبة إلى 95% في المستقبل.