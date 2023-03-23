فحص 9 آلاف و822 سيدة.. "الصحة" تكشف جهود مبادرة الرئاسية لصحة المرأة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فى الفترة من يناير 2022 إلى فبراير 2023.
وبحسب بيان وزارة الصحة، تمثلت الخدمات التى قدمتها الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فى النقاط التالية:
1- تم فحص 9 آلاف و822 سيدة بعيادات الوحدات المتنقلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
2- المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي من خلال 14 مركزا تابعًا لوزارة الصحة والسكان.
3- تم إجراء الأشعة لعدد 3 آلاف و2619 سيدة بتلك الوحدات المتنقلة.
4- تم تفعيل هذه البروتوكولات و14 مركزا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان.
5- فى المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات بداية من سن 18 عامًا.
6- تم عمل الأشعة لعدد 3 آلاف و216 سيدة بالوحدات المتنقلة للفحص.
يذكر أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتتلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.
ويشار إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية، بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة