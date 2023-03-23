فحص 9 آلاف و822 سيدة.. "الصحة" تكشف جهود مبادرة الرئاسية لصحة المرأة

وبحسب بيان وزارة الصحة، تمثلت الخدمات التى قدمتها الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فى النقاط التالية:

1- تم فحص 9 آلاف و822 سيدة بعيادات الوحدات المتنقلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

2- المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي من خلال 14 مركزا تابعًا لوزارة الصحة والسكان.

3- تم إجراء الأشعة لعدد 3 آلاف و2619 سيدة بتلك الوحدات المتنقلة.

4- تم تفعيل هذه البروتوكولات و14 مركزا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان.

5- فى المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات بداية من سن 18 عامًا.

6- تم عمل الأشعة لعدد 3 آلاف و216 سيدة بالوحدات المتنقلة للفحص.