عمر طالب سكندرى يبدع فى الإنشاء الدينى ويقلد عمالقة التلاوة.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرًا مصورًا مع الطالب عمر محمد من محافظة الإسكندرية، والذى يبدع فى الإنشاد الدينى وقراءة القرآن بأصوات مختلفة لعدد من القراء، وذلك بعدما ترك الغناء، واتجه إلى حفظ القران الكريم والإنشاد الدينى.

وقال عمر محمد، الطالب بأحد معاهد التعليم العالى بمحافظة الإسكندرية، إنه بدأ منذ الصغر فى الغناء من خلال تعلم الموسيقى، واستمر فترة فى مرحلة الغناء، إلا أنه منذ 4 سنوات، تعلم الإنشاد عندما سمعت والدته صوته فى الإنشاد وشجعته على الاستمرار فى حفظ القرآن والإنشاد الدينى.





وأضاف عمر محمد لـ"اليوم السابع" "تركت الغناء واتجهت إلى الإنشاد واستطعت أن أتعلم طريقة الإنشاد وحفظ القرآن الكريم من خلال الاستماع إلى عدد من المشايخ اللى بحب أصواتهم، منهم الشيخ النقشبندى والشيخ محمد الطوخى والشيخ طه الفشنى والشيخ مشارى بر راشد والشيخ منصور السلمى، وحلمى أن أكون المنشد الأول فى الوطن العربى، وأشترك فى المسابقات الدولية، والتى أعمل جاهد حاليا عليها من خلال مسابقة يتم تجهيزها من قبل وزارة التعليم العالى".

ووجه الطالب السكندرى نصيحة إلى الشباب "اختار طريقك بنفسك لتحقيق حلمك، ولا تلتفت إلى الصعوبات التى تواجهك، وتعلم منها علشان تكون شخص ناجح".



عمر محمد طالب منشد بالإسكندرية



عمر محمد طالب يبدع في الانشاد



