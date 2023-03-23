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عقوبة الحصول على وحدة إسكان اجتماعى دون وجه حق.. غرامة تصل لـ100 ألف جنيه

الخميس، 23 مارس 2023 05:30 ص
عقوبة الحصول على وحدة إسكان اجتماعى دون وجه حق.. غرامة تصل لـ100 ألف جنيه الإسكان الاجتماعى - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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واجه قانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو إحداهما، لمن يدلى ببيانات على خلاف الحقيقة للحصول على وحدة من الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعى.
 
وتقضى الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 93 لسنة 2018، بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
 
يُشار إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يتضمن توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م مربع، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
ويجرى التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.

مجلس النواب

التشريعات الوطنية

الإسكان الاجتماعي

التمويل العقاري

اليوم السابع بلس



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