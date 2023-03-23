اليوم السابع
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الخميس، 23 مارس 2023 11:08 ص
أكرم القصاص
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى أول أيام شهر رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 11:01 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى أول أيام شهر رمضان اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، باحات المسجد الأقصى.

ونفذ المقتحمون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد وبالقرب من أبوابه، ووفرت شرطة الاحتلال الحماية لمجموعات المستوطنين إلى حين انتهاء اقتحامهم، كما تمركزت عناصرها قرب أبواب الأقصى وفرضت قيودا على المصلين وفتشتهم ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بصورة شبه يومية، وتزداد وتيرة الاقتحامات فى المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال وخلال الأعياد اليهودية. 
ومن المتوقع أن يشهد المسجد المبارك خلال شهر رمضان اضطرابًا كبيرًا، مع عقد المُستوطنين النية على تكثيف الاقتحامات تزامنًا مع أعياد يهودية خلال الشهر، خاصة في الأيام العشر الأخيرة مع اعتكاف كثير من المُصلين من أهل القدس والضفة الغربية والمدن العربية داخل الخط الأخضر تحريًا لليلة القدر. 

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثلاثة من مُحافظة "الخليل" بجنوب الضفة، فيما جرى اعتقال فتى (17 عامًا) من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المُحتلة. 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى من بلدة "بيت سيرا" غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "نابلس" في شمال الضفة، وشاب من جنوب محافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال من "نابلس". 

 

 


المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

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باحات المسجد الأقصى

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