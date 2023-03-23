عاطلان يعترفان باستخدام ميكروباص لتوصيل الحشيش لعملائهما فى الشروق.. تفاصيل

اعترف عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بمنطقة الشروق فى القاهرة أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بين عملائهما، حيث يستخدمان سيارة ميكروباص ملك أحدهما فى التنقل بين زبائنهما حتى لا يثيرا الشك تجاههما.

أضافا أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصلان عليها من عاطل أرشدا عن هويته لرجال المباحث، ويتوليان ترويجها، بعدة مناطق فى محافظة القاهرة، طمعا فى تحقيق مكاسب طائلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفيد تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترددهما على عدة مناطق لترويجها.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة وملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.