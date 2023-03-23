ضبط المتهمين بقتل شاب خلال تدخله للدفاع عن مسن ببنها.. والنيابة تأمر بحبسهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط المتهمين بقتل شاب لدفاعه عن مسن يعمل طبيبا بمنطقة الحرس الوطني ببنها، لقيام أحدهم بالتشاجر معه بسب الخلاف على الأجرة، وإحالتهم لجهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وصرحت بدفن جثة المتوفي.

وكان شاب قد لقي مصرعه في مشاجرة ببنها وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام تحت تصرف الجهات المعنية، والتي صرحت بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من قسم أول بنها بمقتل شاب يدعى ا. ع على أيدي 3 سائقين بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة المجني عليه، إثر تعدي المتهمين عليه بأسلحة بيضاء وشوم، لقيامه بالتدخل للدفاع عن رجل مسن يعمل طبيبا قام أحد المتهمين بالتشاجر معه على ثمن الأجرة فقام المتهمون بقتل المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالشوم وطعنه طعنات نافذة بالظهر بسلاح أبيض "مطواه"، وتم نقل المتوفى للمستشفى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية.