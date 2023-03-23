شرطة المسطحات تضبط 15 مصنعًا بدون تراخيص في الجيزة والقليوبية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة أمنية إستهدفت عدة مصانع بمحافظتى "الجيزة- القليوبية" ، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المتهمين.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة - القليوبية"، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" حيث تم ضبط ( 15 مصنع"بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (24,6 طن منتج نهائى لمشتقات بترولية معبأة داخل عبوات ومعدة للتداول – 33 طن مخلفات جلود حيوانات – 13 طن منتج نهائى لغراء الأخشاب – 15,3 طن لأدوات مائدة مصنعة من مخلفات معدنية وألمونيوم – 77,9 طن منتج نهائى لخرز بلاستيك ومواد خام لمخلفات بلاستيكية - 32 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع المخصبات الزراعية – 60 طن منتج نهائى مخصبات زراعية – 14,1 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الغراء – 27,75 طن مواد خام مخلفات معدنية – 1140 قطعة لسبائك معدنية– 39 طن مخلفات قطنية وأقمشة) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.