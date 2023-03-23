ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس عن وزارة الدفاع السلوفاكية قولها إنه سيتم تسليم باقي الطائرات خلال الأسابيع المقبلة.



وتعد سلوفاكيا هي ثاني دولة توافق على تزويد كييف بطائرات "ميج-29" خلال الإسبوع الماضي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بولندا أنها سترسل أربع طائرات لأوكرانيا.



وكانت الحكومة الأوكرانية قد تقدمت بطلبات عاجلة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة للحصول على طائرات حربية .. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا إن بلاده بحاجة إلى طائرات لصد الغزو الروسي بشكل فعال.