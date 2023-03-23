سقوط شخصين لترويجهما لبيع طائرات "الدرون" بمواقع التواصل الاجتماعى بشبرا

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع طائرات الدرون عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما"وحال سيرهما عكس الإتجاه بدائرة القسم ، وبحوزتهما حقيبة قماش وبداخلها (طائرة إلكترونية "درون" بمشتملاتها – هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترف المتهم الثانى بقيامه بالترويج لبيع طائرات الدرون عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة واقتصار دوره الأول على توصيله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.