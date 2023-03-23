سقوط سيدة نصبت على المواطنين في مبالغ مالية بمصر القديمة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط سيدة بالقاهرة لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصرالقديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) لتضررها من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى بدعوى توظيفها فى تجارة المواد الغذائية "نظير أرباح شهريه" إلا إنها لم تقم بذلك أو رد المبلغ .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه ، بتطوير مناقشتها للوقوف على مدى نشاطها الاجرامى ، إعترفت بإرتكاب (10) وقائع بذات الأسلوب ، بإستدعاء المجنى عليهم جميعاً حضروا وإتهموها بالنصب عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.