سقوط تشكيل عصابى بحوزته 24 طربة حشيش فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بحوزة تشكيل عصابى بالشرقية، وتحرر محضر بالواقعة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (5 من العناصر الإجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الآثمة متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – 8 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – 4 بنادق آلية – 2 طبنجة – 8 خزينة أسلحة نارية– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية – 5 هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (330,000) ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.