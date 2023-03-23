وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس-على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ان السفير عبد القادر اكد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مستعرضا ابرز محطات التعاون بين الدولتين، ومستجدات العلاقات البينية في كافة المجالات، وبما فى ذلك الصحة والتعليم وبناء القدرات .

ومن جانبه، أثنى سكرتير عام الحركة الشعبية "بيتر لام بوث" على العلاقات المتميزة والتاريخية بين الدولتين، وعلى الدعم المقدم لبلاده في المجالات المتنوعه، منوها الى المجالات ذات الاولوية لجنوب السودان وضرورة تكثيف الجهود للنهوض بها.

كما تطرق اللقاء للتطورات الداخلية الأخيرة بالبلاد، حيث تم التأكيد على القدرة على احتواءها والتوصل لتفاهمات بشأنها. وتناول الطرفان كذلك مستجدات تنفيذ خارطة الطريق الخاصه بإتفاق السلام المنشط، والجهود المبذولة لتنفيذها.