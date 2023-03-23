زراعة الأشجار المثمرة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالشرقية

تواصل الأجهزة التنفيذية بالشرقية، أعمال زراعة الأشجار المثمرة على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية وضعت خطة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة100 مليون شجرة مثمرة بنطاق المحافظة لافتا أن هذه المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية فى جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مراكز ومدن (القرين / ابو حماد / كفر صقر / مشتول السوق / صان الحجر / الحسينية / حي ثان الزقازيق) لزراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل المدن وحفاظاً على بيئة صحية نظيفه خالية من الأمراض والأوبئه.