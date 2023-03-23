وأعربت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، عن أملها في تطبيق هذا الاتفاق عمليا على الأرض في أسرع وقت، قائلة "ندعو أطراف النزاع اليمني إلى تكثيف المفاوضات الهادفة إلى حل مشكلة المحتجزين قسرا وغيرها من القضايا الإنسانية".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى اعتقادها أن إحراز تقدم كبير في هذا المجال سيساعد في بناء الثقة وخلق مناخ ملائم لإقامة حوار وطني كامل بمشاركة كافة القوى السياسية الأساسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمان تطبيع الوضع بشكل مستدام.