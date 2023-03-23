رمضان عبد الرازق: نحتاج هدنة من الخصام ورفع شعار "سكوت هنعبد ربنا"

كتب لؤى على

أكد الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، أن شهر رمضان من أعظم نعم الله وهو فرصة لتكفير السيئات وفرصة لغفران الذنوب وفرصة للعتق من النار وهو فرصة لتكون من أهل الجنة.

وأضاف فى برنامجه " خواطر مع الشيخ رمضان" ، ضمن برامج اليوم السابع لشهر رمضان، أن شهر رمضان يحتاج لنستعد لاستقباله وهو أن نستقبله بالتوبة والهمة والهدنة وعملية جراحية، لافتا إلى أن التوبة من تضييع الأوقات وكثرة الكلام والجلوس على الانترنت والموبايل وتضيع الوقت في السوشيال ميديا .

كما يجب الاستعداد للشهر الكريم بالهمة فنحن نحتاج إلى همة قوية فالنبي أخبرنا ان الله يحب معالى الاخلاق ونحن بحاجة لهمة عالية ، و الهدنة علينا أن نرفع شعار سكوت هنعبد ربنا فلقد جاء رمضان يحمل لنا معه رضا الرحمن ونحن بحاجة إلى هدنة من الخصام والزعل.